Effettua gli esami con le provette - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Effettua gli esami con le provette. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ANALISTA

Significato/Curiosita : Effettua gli esami con le provette



analista – termine che indica in genere colui che all'interno di un'organizzazione di intelligence applica metodi cognitivi individuali e collettivi per... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 settembre 2022

Altre definizioni con effettua; esami; provette; Lo effettua il calciatore bloccando il pallone; La effettua il tennista sotto rete; Li effettua no i tennisti per scaldarsi; effettua scene pericolose nel cinema ing; Così è anche detto un test su cui cade l esami nato meno preparato; È sede d esami con un ingegnere; esami nate a fondo; Eseguono le lastre per esami medici; Così vengono definite le nuotatrici provette ; Nuotatrici provette ; Lavora con provette e matracci; Cerca nelle Definizioni