I discussi oppositori alle vaccinazioni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I discussi oppositori alle vaccinazioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : NOVAX

Significato/Curiosita : I discussi oppositori alle vaccinazioni

Aggiuntivo di sovvertire i governi comunisti esistenti. oltre a continuare la politica di carter a sostegno degli oppositori islamici dell'unione sovietica...

Scientifico consolidato. in particolare ha sostenuto posizioni omofobe, novax e contro l'islam. laureata in medicina all'università di torino, si è specializzata... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 settembre 2022

Altre definizioni con discussi; oppositori; alle; vaccinazioni; Può esserlo la discussi one; discussi one nata da un dibattito; Motivo di discussi one; Il tono con cui avere una serena discussi one; Lo gridano gli oppositori ; Accaniti oppositori delle riforme; Gli oppositori dei Democratici negli Stati Uniti; La getta alle ortiche lo spretato; Alberi dalle foglie ovali; Quella alle gra il ciel l aiuta; Il favoloso re dalle orecchie d asino; Serve per le vaccinazioni ; Cerca nelle Definizioni