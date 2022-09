Direzione artistica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Direzione artistica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : REGIA

Se stai cercando altri significati, vedi direttore artistico (disambigua). il direttore artistico è una figura professionale che opera nel campo dello...

regia cinematografica regia teatrale regia televisiva regia radiofonica regia – specifico ruolo o particolare comparto in uno sport di squadra règia –... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 settembre 2022

regia cinematografica regia teatrale regia televisiva regia radiofonica regia – specifico ruolo o particolare comparto in uno sport di squadra règia –... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 settembre 2022

Altre definizioni con direzione; artistica; Costretto a cambiare direzione ; Perdere il senso della direzione ; Freccia orientata con modulo, direzione e verso; Variazione di una misura in una direzione ; Incisione artistica tridimensionale; L impronta artistica che contraddistingue le opere di Canova; Tecnica artistica che può essere a puntasecca; Stampa artistica in cui la matrice un tempo era in pietra;