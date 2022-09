Deriva dall incrocio di un mandarino con un pompelmo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Deriva dall incrocio di un mandarino con un pompelmo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : MAPO

Significato/Curiosita : Deriva dall incrocio di un mandarino con un pompelmo

Distinguerla dall'arancia amara. è un antico ibrido, risultato di un incrocio di oltre 4000 anni fa tra il pomelo e il mandarino. originario della cina e del...

mapo – incrocio fra il cultivar di mandarino "avana" e il cultivar di pompelmo "duncan" mapo – stazione della metropolitana di seul mapo tofu - piatto... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 settembre 2022

