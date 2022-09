Al deluso cresce d un palmo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Al deluso cresce d un palmo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : NASO

Dello stato presente. con un palmo di naso "deluso e allibito". ricorre nelle espressioni "lasciare, restare, rimanere con un palmo di naso" (ovvero, con...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi naso (disambigua). il naso è un rilievo impari e mediano del viso che contribuisce, assieme...

