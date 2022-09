La cronaca dell assemblea - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La cronaca dell assemblea. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : La cronaca dell assemblea

Della prima assemblea legislativa di origine elettiva riunitasi in italia dopo la fine della seconda guerra mondiale ed è l'unica assemblea regionale italiana...

Il processo verbale (spesso semplicemente verbale), è un documento ovvero atto giuridico, consistente nella narrazione per iscritto, di un fatto in maniera...