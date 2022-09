Costruì la celebre cupola del Duomo di Firenze - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Costruì la celebre cupola del Duomo di Firenze. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : BRUNELLESCHI

Significato/Curiosita : Costrui la celebre cupola del duomo di firenze

la cupola di brunelleschi è la copertura della crociera del duomo di firenze; al momento della costruzione era la cupola più grande del mondo e rimane...

Disambiguazione – "brunelleschi" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi brunelleschi (disambigua). filippo brunelleschi, per esteso filippo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 settembre 2022

Altre definizioni con costruì; celebre; cupola; duomo; firenze; costruì l Arca; costruì l Arca; Dedalo vi costruì il famoso Labirinto; La costruì Noe; Dà il nome a una celebre festa veneziana; Il celebre dilemma amletico; Diego, celebre poeta; Il sovrano di Lidia celebre per la sua favolosa ricchezza; In mezzo alla cupola ; Dolce fiorentino a cupola di pan di Spagna; Storico cappello di feltro con cupola alta e tonda; La cupola a quarto di sfera che copre l abside di una chiesa; Altro nome con cui e conosciuto il duomo di Verona; Brilla sul duomo di Milano; L architettura del duomo di Milano; Città umbra famosa per il suo duomo gotico; firenze sulle targhe; Lo scultore dell Ercole e Caco che è in Piazza della Signoria, a firenze ; Allagò firenze ; Fu rivale di firenze ; Cerca nelle Definizioni