Così sono anche dette le racchette da neve - Cruciverba

Soluzione 8 lettere : CIASPOLE

Significato/Curiosita : Cosi sono anche dette le racchette da neve

Giovanni gianfredi, eleonora greco, simone grosso, neve libera. 60 itinerari con racchette da neve e snowboard in valle d'aosta, versante sud, 2001,...

Le racchette da neve (o caspe, ciaspe, ciaspole oppure anche ciastre) sono uno strumento che consente di spostarsi agevolmente a piedi sulla neve fresca... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 settembre 2022

