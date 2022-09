Così è quel che eccelle - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Così è quel che eccelle. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : OTTIMO

Significato/Curiosita : Cosi e quel che eccelle

Anche se eccelle in ogni tipo di sport, non gli va di iscriversi a nessun circolo sportivo, ma, per le regole della scuola, il liceo seirin, è costretto...

Controllo ottimo dipendenza della tecnologia dal percorso altri progetti wikimedia commons wikimedia commons contiene immagini o altri file su ottimo paretiano... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 settembre 2022

