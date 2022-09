Così era più nota Elena, la sorella di Aldo Fabrizi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Così era più nota Elena, la sorella di Aldo Fabrizi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : SORA LELLA

Significato/Curiosita : Cosi era piu nota elena, la sorella di aldo fabrizi

elena fabrizi, all'anagrafe elena fabbrizi, nota anche con lo pseudonimo di sora lella (roma, 17 giugno 1915 – roma, 9 agosto 1993), è stata un'attrice...

elena fabrizi, all'anagrafe elena fabbrizi, nota anche con lo pseudonimo di sora lella (roma, 17 giugno 1915 – roma, 9 agosto 1993), è stata un'attrice, cuoca...

