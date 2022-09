Corte Internazionale di Giustizia In giro per il mondo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Corte Internazionale di Giustizia In giro per il mondo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : AIA

Significato/Curiosita : Corte internazionale di giustizia in giro per il mondo

La corte costituzionale, nell'ordinamento italiano, è il più importante organo di garanzia costituzionale. i suoi compiti sono di: verificare la conformità...

aia – codice iso 3166-1 di anguilla aia – codice nazione della fifa per anguilla aia – codice aeroportuale iata dell'aeroporto alliance municipal di alliance... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 settembre 2022

