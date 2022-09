Il copricapo delle guardie reali inglesi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il copricapo delle guardie reali inglesi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : COLBACCO

Significato/Curiosita : Il copricapo delle guardie reali inglesi

Di stato è una delle corone reali dei gioielli della corona inglese. seconda per importanza dopo la corona di sant'edoardo, cinge il sovrano mentre lascia...

Nome italiano colbacco deriva dal francese colback il quale a sua volta deriva dal turco kalpak (copricapo di pelliccia). il colbacco fu usato dagli... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 settembre 2022

Altre definizioni con copricapo; delle; guardie; reali; inglesi; copricapo dei gendarmi francesi; copricapo militare pieghevole; copricapo arabo usato in occidente come sciarpa; Il copricapo papale che culmina con una croce; delle Giovani fanno parte Qui Quo e Qua; I ripiani delle lasagne; Erano le isole delle Arpie; 11 peso delle tasse; Tre guardie del corpo; Le guardie private; Comandava le guardie del corpo di Nerone; guardie del tiranno; Si reali zza accostando tessere; Lo reali zza il cineasta; reali zzò la famosa scultura di Giuditta e Oloferne; Los... la località Usa in cui fu reali zzata la prima atomica; Vale sopra per gli inglesi ; L inglesi smo che indica una tendenza prevalente; La vita per tutti gli inglesi ; È grasso per gli inglesi ; Cerca nelle Definizioni