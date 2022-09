Consente di comunicare senza intermediari - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Consente di comunicare senza intermediari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : LINEA DIRETTA

Significato/Curiosita : Consente di comunicare senza intermediari

Telecomunicazioni, indica un tipo di server che funge da intermediario per le richieste da parte dei clienti alla ricerca di risorse su altri server, disaccoppiando...

linea diretta (wiou) – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1990 al 1991. linea diretta – trasmissione televisiva italiana degli anni 1980 condotta... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 settembre 2022

