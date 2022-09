La compagna di Montalbano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La compagna di Montalbano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : LIVIA

Significato/Curiosita : La compagna di montalbano

Voce principale: il commissario montalbano. gli episodi della serie televisiva il commissario montalbano sono trasmessi in prima visione in italia dal...

livia drusilla claudia (in latino: livia drusilla claudia; roma, 30 gennaio 58 a.c. – roma, 28 settembre 29), anche conosciuta semplicemente come livia... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 settembre 2022

