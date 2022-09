Un colore e un fiore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un colore e un fiore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : Un colore e un fiore

Chiara o più scura. per la lingua italiana e quelle neolatine in genere, il nome del colore deriva dal fiore omonimo. rosa "queen elizabeth" phlox paniculata...

Rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi lille (disambigua). lilla (in francese lille, afi: /lil/; in piccardo lile) è una città della francia...