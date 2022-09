La colata di cemento - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La colata di cemento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : GETTATA

Significato/Curiosita : La colata di cemento

Se stai cercando altri significati, vedi cemento (disambigua). il cemento, in edilizia, indica una varietà di materiali da costruzione, in particolare...

Gesso per realizzare calcestruzzi “poveri”. il calcestruzzo fresco viene gettato all'interno dei casseri e costipato con vibratori, ma esistono formulazioni... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 settembre 2022

Il mese con la Festa dell Immacolata ; La colata illegale, non autorizzata, di liquidi tossici in un fiume; Immacolata ... ingenuità; Fatti come... le tavolette di cioccolata ; Profilati di ferro per cemento armato; Si tira su senza cemento ; Rialzi in cemento ; Strutture di ferro all interno del cemento ;