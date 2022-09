Città francese di un noto Festival del cinema - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Città francese di un noto Festival del cinema. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Citta francese di un noto festival del cinema

Al cinema asiatico e al cinema sudamericano. fra gli altri festival si segnala anche quello organizzato dalla cineteca italiana di milano, il cinema italiano...

cannes (ipa: \kan\; in provenzale cano, in occitano canas, in italiano storico canne) è un comune francese situato nel dipartimento delle alpi marittime...