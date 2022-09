La città della Francia in cui Petrarca incontrò Laura - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La città della Francia in cui Petrarca incontrò Laura. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : AVIGNONE

Significato/Curiosita : La citta della francia in cui petrarca incontro laura

Disambiguazione – "petrarca" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi petrarca (disambigua). francesco petrarca (arezzo, 20 luglio 1304 –...

avignone (in francese avignon, in occitano provenzale avinhon nella grafia classica o avignoun nella grafia mistraliana), è una città della francia meridionale... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 settembre 2022

