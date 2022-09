Chiudere _ = fallire - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Chiudere _ = fallire. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : BOTTEGA

Significato/Curiosita : Chiudere _ = fallire

Infatti molti sostenitori del 'vecchio' maestro paisiello che volevano far fallire l'opera. tuttavia il giorno successivo, alla seconda rappresentazione,...

Disambiguazione – "botteghe" rimanda qui. se stai cercando la frazione di albinea, vedi botteghe (albinea). la bottega è un piccolo esercizio commerciale... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 settembre 2022

