Un cavo per tendere le vele - Cruciverba

Soluzione 6 lettere : SCOTTA

Significato/Curiosita : Un cavo per tendere le vele

Marciapiede nei velieri, è il cavo posto sotto al pennone sul quale si appoggiano i piedi per mollare o issare le vele. marea innalzamento ed abbassamento...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi scotta (disambigua). la scotta è un termine marinaresco che designa una cima, ovvero una corda... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 settembre 2022

