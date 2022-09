Caratterizza due parole uguali nel suono ma che hanno un diverso significato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Caratterizza due parole uguali nel suono ma che hanno un diverso significato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : OMOFONIA

Significato/Curiosita : Caratterizza due parole uguali nel suono ma che hanno un diverso significato

Un'interiezione o esclamazione per segnalare un tono enfatizzante di sorpresa, forti sensazioni o grida. molto spesso caratterizza la fine di una frase come, ad esempio...

«omonime»: sono cioè uguali sia per grafia («omografia») sia per pronuncia («omofonia»), pur avendo due significati diversi. non ci sono, di solito, ambiguità... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 settembre 2022

Altre definizioni con caratterizza; parole; uguali; suono; hanno; diverso; significato; caratterizza l auto senza frizione; caratterizza il viso; caratterizza no una gara di corsa su 110 metri; caratterizza i baritoni; Il petrolio in due parole ; In altre parole , ovvero; La proposizione con un giro di parole ; La passione nelle parole ; Sono uguali nella cartolina; Sono uguali nel calciatore; Le hanno uguali i ragazzi; uguali per efficacia; Smorza il suono di uno strumento musicale; suono di qualcosa che striscia; suono di passi; Indica il suono di qualcosa che si rompe; hanno un colorito scuro; Atomi che hanno carica negativa; hanno acque torbide; Le hanno in comune papà e mamma; Leggermente diverso ; Né uguale né diverso ; Parole con lo stesso suono, ma diverso significato; Coloro che vengono da un paese diverso ; significato originario; significato specifico e non metaforico; Parole con lo stesso suono, ma diverso significato ; Studia il significato delle parole;