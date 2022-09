Cambiano il falco in gallo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cambiano il falco in gallo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : GL

Significato/Curiosita : Cambiano il falco in gallo

Consultato il 5 maggio 2021 (archiviato il 5 maggio 2021). ^ elisabetta de falco, aprilia, corinne clery, barbara bouchet e iva zanicchi sono 3 donne in cerca...

(romania) gl – sigla della denominazione di vetro tessile .gl – dominio di primo livello della groenlandia gl – libreria per la computer grafica gl – in algebra... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 settembre 2022

Altre definizioni con cambiano; falco; gallo; Si scambiano quelle di mano; cambiano forma in corsa; cambiano l ardore in orrore; Se ne scambiano molti darante le feste natalizie; È detta anche falco nello; Un velocissimo falco ; Iniziali del giudice falco ne; Uccelli predatori come l aquila e il falco ; Asino, cane, gatto e gallo diretti a Brema; L unghione del gallo ; Propria della penisola con il Portogallo ; Supporto su cui staziona il pappagallo ; Cerca nelle Definizioni