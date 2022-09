Cade in inverno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cade in inverno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : NEVE

Significato/Curiosita : Cade in inverno

Meteorologico, è definito "inverno" il periodo che intercorre dal 1º dicembre al 28 febbraio o al 29 febbraio. "che faccio qui in questo inverno senza fine" l'immaginario...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi neve (disambigua). la neve, in meteorologia, è un tipo di precipitazione atmosferica nella forma... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 settembre 2022

Altre definizioni con cade; inverno; Real Acade mia Espanda; Un auto che cade a pezzi; cade nzati... nella musica; Così è anche detto un test su cui cade l esaminato meno preparato; Un incerto dell inverno ; Blocca i passi in inverno ; Raffreddarsi il corpo per superare l inverno ; Quello d inverno è il giorno più corto dell anno; Cerca nelle Definizioni