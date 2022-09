Un buco che fa acqua - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un buco che fa acqua. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : FALLA

Significato/Curiosita : Un buco che fa acqua

Taglio ad acqua modi di dire acqua in bocca perdersi in un bicchier d'acqua fare un buco nell'acqua acqua alle funi pane e acqua aver l'acqua alla gola...

falla (filippine) – centro abitato delle filippine falla (svezia) – centro abitato della svezia fallà – colline della calabria monte falla – montagna dell'antartide... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 settembre 2022

Altre definizioni con buco; acqua; Nabuco donosor In giro per il mondo; Un buco in terra; Disavanzo, buco di bilancio; Crea un... buco nell acqua; Serbatoi d acqua piovana; Pupazzetto che in certi esperimenti di laboratorio sale e scende nell acqua ; Si misurano sull acqua ; Privata dell acqua ; Cerca nelle Definizioni