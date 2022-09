Biblioteca Malatestiana In giro per il mondo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Biblioteca Malatestiana In giro per il mondo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CESENA

Significato/Curiosita : Biblioteca malatestiana in giro per il mondo

Circostante. ospita la biblioteca malatestiana risalente al xv secolo, prima biblioteca civica europea e unico esempio di biblioteca monastica umanistica...

cesena (ipa: [te'zena], cisèna in romagnolo) è un comune italiano di 96 062 abitanti della provincia di forlì-cesena

