Batterie agli di litio - Cruciverba

Soluzione 4 lettere : IONI

Significato/Curiosita : Batterie agli di litio

Batterie agli ioni di litio. le batterie agli ioni di litio usano un composto di litio sul catodo e grafite o titanato di litio sull'anodo. queste batterie hanno...

Rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi joni (disambigua). gli ioni (in greco antico e, íones) erano una delle tre popolazioni elleniche... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 settembre 2022

