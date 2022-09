Automobili: __ One e __ Cooper - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Automobili: __ One e __ Cooper. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : MINI

Significato/Curiosita : Automobili: __ one e __ cooper

Tetto apribile in tela, nelle versioni one de luxe, cooper e cooper s, con gli stessi motori (escluso il 1.4 diesel) e le stesse potenze della versione berlina...

La prima generazione della mini è stata prodotta dal 1959 al 2000 inizialmente dalla british motor corporation; il modello è stato anche realizzato e venduto... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 settembre 2022

