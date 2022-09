Un auto per il fuoristrada - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un auto per il fuoristrada. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : JEEP

Significato/Curiosita : Un auto per il fuoristrada

Differenziarsi dai fuoristrada dotati di capote in tela, definiti torpedo, nonché dai pick-up a trazione integrale. ^ bianca carretto, l'auto globale parere...

jeep è un produttore statunitense di autovetture. nel 1987 divenne un marchio registrato da chrysler group, controllata dal 2014 da fiat chrysler automobiles... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 settembre 2022

