Vi si attingono le notizie - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vi si attingono le notizie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Vi si attingono le notizie

Condivisione del cibo in forma collettiva da parte dei commensali, che lo attingono tutti insieme da un unico recipiente somministratore. la bagna càuda tradizionale...

fonte – sinonimo di sorgente d'acqua fonte – in storiografia, documento o manufatto del passato prodotto intenzionalmente dall'uomo fonte – in diritto...