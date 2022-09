T + l appartamento all ultimo piano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: T + l appartamento all ultimo piano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : TATTICO

Significato/Curiosita : T l appartamento all ultimo piano

Edificio. spesso gli appartamenti sono oggetto di locazione, ossia di affitto. a seconda del numero di locali presenti in esso, un appartamento può essere definito...

Nello sport della vela, ruolo del pozzetto. il tattico è colui che fiuta il vento e le sue variazioni e soprattutto nelle regate di match-race cerca,... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 settembre 2022

Altre definizioni con appartamento; ultimo; piano; Un appartamento in allbergo; L appartamento open space; Un piccolo appartamento ; Un valore di un fondo o di un appartamento ; Il Daniel ultimo James Bond; L ultimo numero d una cifra; La quartogenita dell ultimo zar di Russia; Guai... all ultimo ; Può esserlo un piano ; Così si va quando si va troppo piano ; Comprende cinque tasti neri del piano forte; Vasto altopiano dell Asia; Cerca nelle Definizioni