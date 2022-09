Apparsi alla superficie del mare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Apparsi alla superficie del mare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : EMESSI

Significato/Curiosita : Apparsi alla superficie del mare

Sulla superficie, chiamato mare blu, esiste un oceano sopra le nuvole denominato mare bianco e un altro oceano ancora più in alto chiamato mare bianchissimo...

Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 settembre 2022

Altre definizioni con apparsi; alla; superficie; mare; Tapparsi in casa; Lacerarsi, strapparsi ; Reggersi, aggrapparsi ; Aggrapparsi per non cadere; S aggancia alla trattrice; Edgar alla n famoso scrittore; Preghiera alla Vergine; L Agrippa che passò alla storia per un apologo; La lavorazione che scurisce la superficie dei metalli; Recidere in superficie ; Aumenta la superficie calpestabile di un ambiente; superficie circoscritta di terreno; Il mare di Milano Marittima; Così è il mare più che agitato; È alle spalle d una località sul mare ; Una grinza del mare