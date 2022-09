Animali che forniscono bistecche - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Animali che forniscono bistecche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : MANZI

Significato/Curiosita : Animali che forniscono bistecche

I diritti degli animali e i movimenti animalisti classificano la produzione del foie gras come crudeltà nei confronti degli animali. i produttori di...

Alberto manzi (roma, 3 novembre 1924 – pitigliano, 4 dicembre 1997) è stato un docente, pedagogista e scrittore italiano, noto principalmente per aver... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 settembre 2022

Altre definizioni con animali; forniscono; bistecche; animali plantigradi; animali che si nutrono anche di carogne; Gli animali come la rana e il rospo; Michael Jackson adottò uno di questi animali ; forniscono i capitali necessari all impresa; forniscono energia ai veicoli spaziali; forniscono calorie all organismo; Quelli solari forniscono energia; Pesce da bistecche ; bistecche con l osso; Fornisce gustose bistecche ; bistecche di manzo; Cerca nelle Definizioni