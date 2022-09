L Andrea creatore di Montalbano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L Andrea creatore di Montalbano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : CAMILLERI

Significato/Curiosita : L andrea creatore di montalbano

Salvo montalbano è un personaggio immaginario, letterario e televisivo, protagonista di una serie di romanzi polizieschi di andrea camilleri e delle serie...

Andrea camilleri nacque il 6 settembre 1925 a porto empedocle, in provincia di agrigento, figlio unico di carmelina fragapane e di giuseppe camilleri, ispettore... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 settembre 2022

Altre definizioni con andrea; creatore; montalbano; Noto romanzo di andrea Camilleri, terza indagine del commissario Montalbano; andrea , ex centro campista della Nazionale; andrea —, cantante; Un libro di andrea Vitali: La gita in __; Hugo, il creatore di Corto Maltese; Il creatore della serie tv Six Feet Under; Un creatore di moda; Il Kurumada creatore de I cavalieri dello zodiaco; Il braccio destro di montalbano ; Noto romanzo di Andrea Camilleri, terza indagine del commissario montalbano ; Un caso per montalbano ; Andrea il padre del commissario montalbano ; Cerca nelle Definizioni