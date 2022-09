Amano starsene in panciolle - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Amano starsene in panciolle. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : OZIOSI

Significato/Curiosita : Amano starsene in panciolle

Accademia degli oziosi – accademia di bologna attiva nel xvi secolo accademia degli oziosi – accademia di napoli attiva nel xvii secolo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 settembre 2022

Altre definizioni con amano; starsene; panciolle; Non amano la compagnia degli altri; Si chiamano così i denti posteriori; Frutto che alcuni chiamano prugna; I suoi abitanti la chiamano Zena; Non starsene in ozio; starsene troppo a letto; starsene in centro; starsene in panciolle; Starsene in panciolle ; Poltrire, starsene in panciolle ; Stare in panciolle ; Si trascorrono in panciolle ; Cerca nelle Definizioni