_ Am: faceva volare gli Americani - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: _ Am: faceva volare gli Americani. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : PAN

Significato/Curiosita : _ am: faceva volare gli americani

Vedi pan am (serie televisiva). la pan american world airways, fondata con il nome pan american airways e più comunemente nota come pan am, è stata la...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi pan (disambigua). il dio pan (in greco antico: p, pán) era, nelle religioni dell'antica grecia, una divinità... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 settembre 2022

Altre definizioni con faceva; volare; americani; faceva i... Capricci con il violino; Negli antichi eserciti faceva le veci del capitano; Titolo di chi faceva le veci del sovrano; faceva funzionare i treni a vapore; Fa volare i Russi; Fatto scivolare verso il basso; Impedisce ai fogli di volare ; Si usa per scivolare ; Tipici coccodrilli americani ; Sudamericani come i fiumi Mamoré e Itonomas; Nativi americani della tribù di Geronimo; Passeracei americani ; Cerca nelle Definizioni