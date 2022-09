Si allungano sulle guance a chi non si rade - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si allungano sulle guance a chi non si rade. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : BASETTONI

Significato/Curiosita : Si allungano sulle guance a chi non si rade

Attorno ad essi si creano delle specie di sopracciglia nere. i suoi petali si allungano, prendendo la forma di lame, che usa per attaccare. non si può risucchiare...

Adamo basettoni (chief seamus o'hara), meglio noto come il commissario basettoni, è un personaggio dei fumetti della disney. ideato da floyd gottfredson... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 settembre 2022

