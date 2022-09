Allucinante, da incubo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Allucinante, da incubo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

incubo a seimila metri è una raccolta di racconti del terrore di richard matheson, in cui lo scrittore miscela realtà e paura con «parole secche come mitraglia»...

Il termine kafkiano è un neologismo della lingua italiana che indica una situazione paradossale, e in genere angosciante, che viene accettata come status...