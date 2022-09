È alle spalle d una località sul mare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È alle spalle d una località sul mare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : RETROTERRA

Significato/Curiosita : E alle spalle d una localita sul mare

Basilicata a nord e con rilievi collinari e montuosi alle spalle appartenenti alla catena costiera. la superficie comunale è compresa tra 0 e 1158 metri di...

Vedi hinterland (disambigua). hinterland (corrispondente all'italiano retroterra o entroterra) è un termine della lingua tedesca che indica il territorio... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 settembre 2022

Altre definizioni con alle; spalle; località; mare; Vengono alle gati agli atti del processo; La De Mérode balle rina di fine 800; Operaio addetto alle tinteggiature di pareti che imitano l effetto dei sassi; Si odono nella valle ; Un offesa infamante fatta alle spalle ; Quella alle spalle è l emblema di un tradimento; Si divertivano alle spalle di Falstaff; Ha le spalle su due rive; Una località tedesca; località della Finlandia; Bella località sul Garda; località sul lago di Ginevra; Una grinza del mare ; Arnese utilizzato per formare matasse; C è quello di mare ; Amare ggiano l esistenza;