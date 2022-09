L Agrippa che passò alla storia per un apologo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L Agrippa che passò alla storia per un apologo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : MENENIO

Significato/Curiosita : L agrippa che passo alla storia per un apologo

l'11 gennaio, da bonn, agrippa indirizzò la sua protesta ai magistrati di colonia: finalmente, superate le difficoltà, l'henrici cornelii agrippae ab...

Agrippa menenio lanato (in latino: menenius agrippa; ... – 493 a.c.) è stato un politico romano, membro della gens menenia. menenio fu eletto console... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 settembre 2022

Altre definizioni con agrippa; passò; alla; storia; apologo; Ascoltò l apologo di Menenio agrippa ; Un celebre agrippa ; La placò Menenio agrippa ; Storico discorso di Menenio agrippa del 494 a.C; Lo oltrepassò Giulio Cesare con le sue truppe; Isola dove Ulisse passò 7 anni con Calipso; Cartaginese, passò le Alpi con gli elefanti; passò alla storia come Napoleone; Installa zione; L insieme delle confessioni religiose che derivano dalla riforma luterana; Relativa alla scienza che studia le difese dell organismo; Relativi alla bellezza; Giovanni Verga ne narrò la storia ; Javier, grande capitano della storia dell Inter; La Fallaci giornalista di Intervista con la storia ; Studia l origine e la storia delle parole; Ascoltò l apologo di Menenio Agrippa; L' Agrippa d’un famoso apologo ; Cerca nelle Definizioni