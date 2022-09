Acropoli In giro per il mondo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Acropoli In giro per il mondo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ATENE

Significato/Curiosita : Acropoli in giro per il mondo

Ricca del mondo per potere d'acquisto e come la 77ª più costosa in una ricerca effettuata dalla società svizzera ubs. è nota in tutto il mondo per la nascita...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi atene (disambigua). atene (afi: /a'tne/; in greco: aa, traslitterato: athina; in greco... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 settembre 2022

