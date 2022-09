Un vano capace - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un vano capace. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : SALA

Significato/Curiosita : Un vano capace

sala – tipo di stanza sala o sala thai – tipo di padiglione aperto del sudest asiatico carrozzeria italiana cesare sala – carrozzeria automobilistica... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 20 settembre 2022

Altre definizioni con vano; capace; Sapevano trascrivere molto velocemente; Lavoravano aggiogati; L insieme delle confessioni religiose che derivano dalla riforma luterana; Li osservano i treni; Non adeguata, incapace ; Un uomo spietato e capace di distruggere in maniera totale; Persona goffa e incapace birbante, briccone; capace nel suo mestiere; Cerca nelle Definizioni