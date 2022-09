Cura per inalazione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cura per inalazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : AEROSOL

ma può anche svilupparsi nell'uomo, per esposizione ad animali infetti, tessuti di animali infetti, inalazione di spore del batterio o ingestione di...

Stai cercando la sostanza antincendio, vedi aerosol (agente estinguente). un aerosol (pronuncia: aerosòl) è un tipo di colloide in cui un liquido o un... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 20 settembre 2022

Altre definizioni con cura; inalazione; cura lo strabismo; Iniziali di Scura ti, lo scrittore; La cura no gli attori; Pratica di dissanguamento cura tivo; Relativo a una pratica effettuata mediante l inalazione di profumi; Sistema d inalazione ; Cerca nelle Definizioni