Blocchetto di pietra eruttiva per pavimentazioni stradali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Blocchetto di pietra eruttiva per pavimentazioni stradali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : BASOLA

Significato/Curiosita : Blocchetto di pietra eruttiva per pavimentazioni stradali

blocchetto di leucitite utilizzato per la realizzazione del lastricato stradale di uso comune nel centro storico di roma e in piazza san pietro per pavimentare...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi basolo (disambigua). il basolo (o basola) è una lastra di roccia di origine vulcanica o calcarea... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 20 settembre 2022

