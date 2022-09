Apparecchio per la ventilazione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Apparecchio per la ventilazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : AERATORE

Significato/Curiosita : Apparecchio per la ventilazione

per ogni apparecchio pap varia a seconda del tipo e delle condizioni d'uso; ogni apparecchio è corredato di un dettagliato libretto d'istruzioni. la maggior...

Dizionario «boccaglio» wikimedia commons contiene immagini o altri file su aeratore (en) aeratore, su enciclopedia britannica, encyclopædia britannica, inc.... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 20 settembre 2022

Altre definizioni con apparecchio; ventilazione; Lo e un apparecchio come il Kindle di Amazon; L apparecchio per vedere Sky; Un provvidenziale apparecchio ... estivo; apparecchio diagnostico a ultrasuoni; Condizione di ostacolo alla ventilazione polmonare; Quella d aria dà ventilazione al locale; Quella d'aria dà ventilazione ; Favorire la ventilazione ;