Le vocali scritte in Cina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le vocali scritte in Cina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : IA

Significato/Curiosita : Le vocali scritte in cina

Pronuncia in mandarino standard[·info]), detta anche solo cina (t, s, zhongguóp; lett. "paese centrale"), è uno stato dell'asia orientale. il nome cina può...

Microprocessori (ia-4, ia-8, ia-16, ia-32 e ia-64) internet archive ia – tipo di supernova ia – codice vettore iata di iraqi airways ia – codice iso 639-2... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 19 settembre 2022

