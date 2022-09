Vocali nel coro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vocali nel coro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : OO

Significato/Curiosita : Vocali nel coro

Leggero. durante l'emissione in falsetto il piano delle corde vocali è inclinato. i registri vocali sono classificazioni che vengono associate alla voce in...

Ooo) oo – personaggio (una tartaruga) nel romanzo il libro della giungla di rudyard kipling ‘o‘o – uccello delle hawaii, oggi estinto oo, oo, oo, oo – emoticon... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 19 settembre 2022

