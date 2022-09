Un veicolo per studenti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un veicolo per studenti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SCUOLABUS

Significato/Curiosita : Un veicolo per studenti

Lo scuolabus è un veicolo destinato al trasporto degli studenti delle scuole primarie sia di primo grado e che di secondo grado. negli stati uniti d'america...

