Una grinza del mare - Cruciverba

Soluzione 4 lettere : ONDA

Nonché quello italiano: «ritina», infatti, deriva dal greco rhytis, «grinza». una pelle così robusta era d'altronde necessaria agli animali per evitare...

con onda, in fisica, si indica una perturbazione che nasce da una sorgente...

