Una città russa sulle rive dell Oka - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una città russa sulle rive dell Oka. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : OREL

Significato/Curiosita : Una citta russa sulle rive dell oka

russa [msk'va], ascolta[·info]) è la capitale, la città più popolosa nonché il principale centro economico e finanziario della russia. sorge sulle sponde...

orël (in russo: , pronuncia ['rol], "aquila") è una città della russia, capoluogo dell'omonima oblast' e dell'orlovskij rajon. fu fondata nel xvi... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 19 settembre 2022

