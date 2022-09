Svuotare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Svuotare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : Svuotare

13 pezzi per svuotare la pista è il primo album del duo hip hop italiano microspasmi. composto, come suggerisce il titolo, da 13 tracce, l'album contiene...

All'inizio della stagione secca si cercano alberi da tagliare e in seguito da incavare e appiattire con l'uso di pietre, od oggetti ottenuti da conchiglie, assieme...